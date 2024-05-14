СМИ: Пропавшую уфимскую студентку нашли мертвой во Владивостоке

Ранее стало известно, что 20-летняя девушка уехала из дома 5 мая, купив билеты втайне от близких. В учебном заведении, где она обучалась, девушка сообщила, что заболела. После отъезда на звонки близких не отвечала. Последнее сообщение она отправила 8 мая своей матери, где извинилась за то, что не брала трубку. Также девушка удалила все страницы в соцсетях, говорится в материале.

Издание сообщает, что родная сестра девушки подтвердила ее смерть, в полиции проводится проверка.

Ранее в Киргизии нашли живыми пропавших в горах туристов из России. Об этом сообщало МЧС республики, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

