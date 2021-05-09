СМИ: пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

На Камчатке сотрудники поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, сообщает РИА Новости.

На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2

Как предполагается, эта пропавшая винтокрылая машина, которая 8 мая выполняла рейс из города Елизово.

В настоявшее время уточняются подробности.

Как сообщалось, 8 мая вертолет Озерновского рыбоконсервного завода с командиром судна и пассажиром летел из Елизово к реке Островная. В этот же день Ми-2 пропал.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КамчаткаВертолёт
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