СМИ: пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

Как предполагается, эта пропавшая винтокрылая машина, которая 8 мая выполняла рейс из города Елизово.

В настоявшее время уточняются подробности.

Как сообщалось, 8 мая вертолет Озерновского рыбоконсервного завода с командиром судна и пассажиром летел из Елизово к реке Островная. В этот же день Ми-2 пропал.

