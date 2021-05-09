СМИ: пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим
9 мая 202104:29
На Камчатке сотрудники поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, сообщает РИА Новости.
Как предполагается, эта пропавшая винтокрылая машина, которая 8 мая выполняла рейс из города Елизово.
В настоявшее время уточняются подробности.
Как сообщалось, 8 мая вертолет Озерновского рыбоконсервного завода с командиром судна и пассажиром летел из Елизово к реке Островная. В этот же день Ми-2 пропал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru