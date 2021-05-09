На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2

Три вертолета вылетели на поиски пропавшего на Камчатке коммерческого вертолета Ми-2, сообщает РИА Новости.

На Камчатке пропал вертолет Ми-8

Два вертолета принадлежат предприятию, один - региональной поисково-спасательной базе. Также в готовности находятся спасатели МЧС.

8 мая вертолет Озерновского рыбоконсервного завода с командиром судна и пассажиром летел из Елизово к реке Островная. В этот же день Ми-2 пропал.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВертолетыКамчатка
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