СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова

Уточняется, что гособвинитель запросил для Суханова восемь лет лишения свободы. Романовского и Бигаева просят приговорить к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прения по делу проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.

По данным следствия, Суханов вымогал денежные средства у Чемезова в обмен на «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале, администратором которого был Романовский. Позже был арестован еще один подозреваемый в вымогательстве, журналист Тамерлан Бигаев, напоминает «Радиоточка НСН».

