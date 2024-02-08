СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова

Прокурор запросил до восьми лет колонии для бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что гособвинитель запросил для Суханова восемь лет лишения свободы. Романовского и Бигаева просят приговорить к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прения по делу проходят в закрытом режиме в Хамовническом районном суде Москвы.

По данным следствия, Суханов вымогал денежные средства у Чемезова в обмен на «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале, администратором которого был Романовский. Позже был арестован еще один подозреваемый в вымогательстве, журналист Тамерлан Бигаев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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