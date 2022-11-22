СМИ: Собчак уволила проходящего по делу о вымогательстве коммерческого директора

Коммерческий директор компании журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов, задержанный по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, лишился должности гендиректора фирмы «КС 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Собчак извинилась перед Чемезовым

Отмечается, что изменения датируются 11 ноября. Должность гендиректора компании, занимающейся оказанием рекламных услуг, заняла единственный акционер «КС 2» Татьяна Фролова.

Кроме того, источник агентства сообщил, что 2 ноября Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора «Oсторожно Media».

В конце октября суд арестовал Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. По данным следствия, Суханов вымогал 11 млн рублей у Чемезова в обмен на «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале, администратором которого был Романовский. Позже был арестован еще один подозреваемый в вымогательстве, журналист Тамерлан Бигаев.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:компанияКсения Собчак
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