СМИ: Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе
25 апреля 202511:30
Автомобиль взорвался в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, взрыв прогремел у дома по бульвару Нестерова. По предварительным данным, погиб один человек. От сильного взрыва его отбросило к подъезду дома.
Возгорание потушили специальные службы.
На месте происшествия работает полиция.
Ранее сообщалось о взрыве и возгорании автомобиля рядом с небоскребом Москва-Сити, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru