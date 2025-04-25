СМИ: Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль взорвался в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, взрыв прогремел у дома по бульвару Нестерова. По предварительным данным, погиб один человек. От сильного взрыва его отбросило к подъезду дома.

Во Владимирской области прогремел взрыв

Возгорание потушили специальные службы.

На месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось о взрыве и возгорании автомобиля рядом с небоскребом Москва-Сити, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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