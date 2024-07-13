МАК: Бортовые самописцы упавшего в Подмосковье SSJ 100 сильно повреждены

При этом специалисты предотвратили потерю информации с них и скопировали всю полетную информацию для дальнейшего анализа.



В Следственном комитете сообщили, что следственные действия на территории завода, где проходил техобслуживание упавший «Суперджет», продолжаются, изымается техническая документация.

Крушение пассажирского самолета SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» произошло 12 июля недалеко от подмосковной Коломны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

