Детонация боеприпасов произошла в воинской части во Владимирской области
На территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, причиной инцидента стало возгорание, которое возникло в результате нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по происшествию, виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее на территории Киржачского района Владимирской области была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru