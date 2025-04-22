Детонация боеприпасов произошла в воинской части во Владимирской области

На территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, причиной инцидента стало возгорание, которое возникло в результате нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по происшествию, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее на территории Киржачского района Владимирской области была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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