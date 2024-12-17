СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте в Москве

«В связи с инцидентом... в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета... по городу Москве возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты осматривают место ЧП, в ближайшее время планируется назначить ряд экспертиз, пишет Ura.ru. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастного к совершению преступления лица.

По данным СМИ, на Рязанском проспекте прогремел взрыв, очевидцы рассказывали о хлопке у автомобиля. По предварительной информации, погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и его водитель: они подошли к машине Toyota, у которой прогремел взрыв.

