СМИ: При взрыве на пензенском предприятии погибли два человека
9 марта 202211:03
При взрыве на энергетическом предприятии в Пензе погибли два человека, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что в результате ЧП на заводе, расположенном на улице Антонова, пострадали семь человек.
По данным источника, после взрыва произошел разлив битума. При этом ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для хранения продукта.
В МЧС рассказали, что на месте происшествия работают 25 специалистов и шесть единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физлиц
- Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде
- Составить завещание, оставить образцы ДНК: Госдеп дал рекомендации американцам на Украине
- Лолита не смогла выйти на сцену
- Heineken приостанавливает продажу пива в России
- ФНПР: ИКЕА сохранит рабочие места в России
- В Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО
- СМИ: При взрыве на пензенском предприятии погибли два человека
- МИД: Россия сокращает использование доллара на фоне санкций
- Ретейлер детских товаров Mothercare прекратит продажи в России
8 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru