СМИ: При взрыве на пензенском предприятии погибли два человека

По данным источника, после взрыва произошел разлив битума. При этом ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для хранения продукта.

В МЧС рассказали, что на месте происшествия работают 25 специалистов и шесть единиц техники.