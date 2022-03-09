СМИ: При взрыве на пензенском предприятии погибли два человека

При взрыве на энергетическом предприятии в Пензе погибли два человека, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что в результате ЧП на заводе, расположенном на улице Антонова, пострадали семь человек.

Два человека погибли при крушении самолёта в Ленинградской области

По данным источника, после взрыва произошел разлив битума. При этом ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для хранения продукта.

В МЧС рассказали, что на месте происшествия работают 25 специалистов и шесть единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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