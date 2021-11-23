СМИ: при взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек

Взрыв прогремел в районе Бубань-Поток на фабрике противоградовых ракет под Белградом, сообщает The Daily Telegraph.

На складе НЛМК произошел взрыв

По данным издания, в результате два человека погибли, ещё 15 пострадали.

Очевидцы рассказали СМИ, что был не один, а несколько сильных взрывов. Местные экстренные службы сообщили, что на место происшествия были направлены 11 машин и 36 пожарных.

Ранее взрыв прогремел на пороховом складе под Рязанью, в результате погибли 17 человек, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: скрин t.me/bazabazon
ТЕГИ:СербияПострадавшиеВзрыв
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