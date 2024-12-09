СМИ: При взрыве авто в Донецке погиб начальник Еленовской колонии
Начальник Еленовской колонии в Донецкой Народной Республике Сергей Евсюков погиб в результате взрыва автомобиля в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что в центре города взорвался внедорожник, напоминает «Свободная пресса».
По данным СМИ, в результате ЧП Евсюков погиб, пострадала его жена — она лишилась ноги и находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Предварительно, под днищем Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте», — пишет Mash.
Ранее на Украине против Евсюкова и его заместителя возбудили уголовное дело, обвинив их в причастности к гибели украинских пленных с завода «Азовсталь», содержавшихся в колонии. В июле 2022 года учреждение подверглось удару РСЗО Himars, по данным Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 были ранены.
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