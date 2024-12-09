СМИ: При взрыве авто в Донецке погиб начальник Еленовской колонии

Начальник Еленовской колонии в Донецкой Народной Республике Сергей Евсюков погиб в результате взрыва автомобиля в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что в центре города взорвался внедорожник, напоминает «Свободная пресса».

По данным СМИ, в результате ЧП Евсюков погиб, пострадала его жена — она лишилась ноги и находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Предварительно, под днищем Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте», — пишет Mash.

Ранее на Украине против Евсюкова и его заместителя возбудили уголовное дело, обвинив их в причастности к гибели украинских пленных с завода «Азовсталь», содержавшихся в колонии. В июле 2022 года учреждение подверглось удару РСЗО Himars, по данным Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 были ранены.

