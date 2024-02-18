При пожаре в частном доме в Перми погибли три человека
Жертвами пожара в частном доме в Перми стали три человека, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Пожар произошел в субботу в Мотовилихинском районе. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела трех человек.
На видео с места пожара видно, что дом сгорел практически полностью. От здания остался обугленный сруб без крыши.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В Москве 15 февраля произошел в здании «Известия холл» на Пушкинской площади. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru