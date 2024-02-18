При пожаре в частном доме в Перми погибли три человека

Жертвами пожара в частном доме в Перми стали три человека, сообщило региональное управление Следственного комитета.

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Пожар произошел в субботу в Мотовилихинском районе. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела трех человек.

На видео с места пожара видно, что дом сгорел практически полностью. От здания остался обугленный сруб без крыши.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Москве 15 февраля произошел в здании «Известия холл» на Пушкинской площади. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Следственный КомитетПожарПермь

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