СМИ: При крушении самолета в Подмосковье погиб телеведущий НТВ
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Погибший пилот — Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», — пояснил источник агентства.
Данных о втором погибшем пока нет.
Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК», а также шоу «Звезды сошлись» на российском телеканале НТВ.
Ранее экстренные службы Московской области заявили, что при жесткой посадке легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека.
По предварительным данным, к крушению самолета привела неисправность двигателей. Прокуратура ведет проверку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 396 / сут.
Умерли
30 251+364 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 803 / сут.
- Подозреваемый в нападении на священника в Лионе применил оружие из-за измены жены
- СМИ: При крушении самолета в Подмосковье погиб телеведущий НТВ
- Путин обсудил с Макроном борьбу с терроризмом и Нагорный Карабах
- Трамп убежден, что итоги голосования в Пенсильвании сфальсифицированы
- Пользователи сняли на видео падение легкомоторного самолета в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru