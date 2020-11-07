СМИ: При крушении самолета в Подмосковье погиб телеведущий НТВ

Данных о втором погибшем пока нет.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК», а также шоу «Звезды сошлись» на российском телеканале НТВ.

Ранее экстренные службы Московской области заявили, что при жесткой посадке легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека.

По предварительным данным, к крушению самолета привела неисправность двигателей. Прокуратура ведет проверку.

