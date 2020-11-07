Пользователи сняли на видео падение легкомоторного самолета в Подмосковье
В Сети опубликовано видео жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, сообщает РИА Новости.
Видно, как самолет, пролетая над шоссе, начинает падать, резко теряя высоту. За ним тянется полоса белого дыма.
Как сообщают в экстренных службах, в результате жесткой посадки легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.
По данным МЧС, самолет направлялся из Раменского района в город Рыбинск под Ярославлем. Предварительно отказ двигателя называют причиной крушения.
Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Начата проверка.
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