Пользователи сняли на видео падение легкомоторного самолета в Подмосковье

Видно, как самолет, пролетая над шоссе, начинает падать, резко теряя высоту. За ним тянется полоса белого дыма.

Как сообщают в экстренных службах, в результате жесткой посадки легкомоторного Cessna около посёлка Чкаловской недалеко от городского округа Люберцы погибли два человека. Их пол и личности устанавливают.

По данным МЧС, самолет направлялся из Раменского района в город Рыбинск под Ярославлем. Предварительно отказ двигателя называют причиной крушения.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Начата проверка.

