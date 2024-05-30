СМИ: премьера Словакии Фицо перевезли в столичную больницу
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после покушения, предположительно перевезен из больницы в Банска-Бистрице, где он находился с середины мая, в столицу Братиславу. Об этом сообщает портал RTVS.
«По неподтвержденной пока информации RTVS, премьера Роберта Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе», — говорится в сообщении портала.
По данным портала, вечером из больницы в Банска-Бистрице вылетел вертолет, который приземлился в Братиславе. Однако официальной информации о том, находился ли на борту вертолета Роберт Фицо, пока не поступало.
Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок на Украине оружия и ее вступления в НАТО, произошло 15 мая. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте, передает «Радиоточка НСН».
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