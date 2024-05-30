СМИ: премьера Словакии Фицо перевезли в столичную больницу

Премьер-министр Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после покушения, предположительно перевезен из больницы в Банска-Бистрице, где он находился с середины мая, в столицу Братиславу. Об этом сообщает портал RTVS.

«По неподтвержденной пока информации RTVS, премьера Роберта Фицо в четверг перевезли из города Банска-Бистрица в больницу в Братиславе», — говорится в сообщении портала.