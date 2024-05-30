Медики рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо
Медики больницы в городе Банска-Бистрица, куда после покушения был доставлен премьер Словакии Роберт Фицо, заявили, что стартовал процесс реабилитации политика. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Фицо, на основе решения консилиума, прошёл контрольные исследования.
«В результате было подтверждено позитивное развитие состояния здоровья премьер-министра», - заключили в медучреждении.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.
Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru