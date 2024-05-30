Медики рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо

Отмечается, что Фицо, на основе решения консилиума, прошёл контрольные исследования.

«В результате было подтверждено позитивное развитие состояния здоровья премьер-министра», - заключили в медучреждении.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.

Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, передает «Радиоточка НСН».

