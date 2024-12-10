СМИ: Правоохранители задержали сбежавшего из зоны СВО контрактника

Известно, что задержанный проживает в Карелии и был ранее судим за неуплату алиментов и кражи. Он пропал из ЛНР в апреле 2024 года, против контрактника возбудили уголовное дело по факту самовольного оставления места службы и объявили его в розыск.

Дезертир был задержано более чем в 1000 километров от воинской части. По версию следствия, у него не было уважительной причины для побега из зоны спецоперации России на Украине.

Ранее советница директора Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявила, что украинские военнослужащие, которые впервые самовольно покинули свои части, смогут вернуться на службу без уголовного преследования до 1 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

