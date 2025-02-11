СМИ: Правоохранители задержали подростка за подготовку нападения на школу в Бурятии

В соцсетях у проживающего в селе Усть-Баргузин подростка полицейские обнаружили посты на тему колумбайна (запрещенная в России террористическая организация).

В ходе обысков была найдена схема здания образовательного учреждения с обозначенными местами для поджога или взрыва. Также дома у подростка правоохранители нашли инструкцию коктейля Молотова. Ребенка задержали и допросили, после чего отпустили под обязательство о явке.

По словам матери подростка, находящейся в разводе с его отцом, над ее сыном издевались в школе. Раньше несовершеннолетний хорошо учился, однако изменился после издевательств. Женщина добавила, что не находила ранее у ребенка атрибутов колумбайна, и отметила, что ее сын не отличался жестокостью.

Ранее в городе Реутов Московской области предотвратили нападение на школу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

