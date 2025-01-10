В Курске подросток в балаклаве с молотком напал на школу

Он уточнил, что инцидент произошел около 8 часов утра в школе №54. Дежуривший на входе охранник не сумел остановить ворвавшегося в здание молодого человека. Нападавший разбил молотком окно в коридоре и стекло входной двери. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой были два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происходило не больше двух минут.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место через четыре минуты после того, как охранник нажал тревожную кнопку. К этому моменту подросток уже скрыться.

Нарушителем порядка оказался 16-летний ученик другой школы, который раньше учился в 54-й школе. Сейчас он задержан, с ним работают специалисты. Предварительная причина нападения, по словам врио губернатора, «сложные отношения с ученицей школы N 54».

Ранее пассажира рейса Нижнекамск — Москва задержали за нападение с ножом.







