В Курске подросток в балаклаве с молотком напал на школу
Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу Курска. Юноша разбил стекло, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что инцидент произошел около 8 часов утра в школе №54. Дежуривший на входе охранник не сумел остановить ворвавшегося в здание молодого человека. Нападавший разбил молотком окно в коридоре и стекло входной двери. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой были два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происходило не больше двух минут.
Сотрудники Росгвардии прибыли на место через четыре минуты после того, как охранник нажал тревожную кнопку. К этому моменту подросток уже скрыться.
Нарушителем порядка оказался 16-летний ученик другой школы, который раньше учился в 54-й школе. Сейчас он задержан, с ним работают специалисты. Предварительная причина нападения, по словам врио губернатора, «сложные отношения с ученицей школы N 54».
Ранее пассажира рейса Нижнекамск — Москва задержали за нападение с ножом.
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