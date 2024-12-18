СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, бросившего коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что задержанного повезли на допрос для выяснения его мотивов.
Напомним, инцидент произошел в районе Южное Бутово. Неизвестный метнул в припаркованный рядом с жилым домом полицейский автомобиль бутылку с горючим, после чего скрылся. Транспортное средство получило незначительные повреждения.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в городе Горячий ключ Краснодарского края задержали двоих мужчин, напавших на полицейских с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru