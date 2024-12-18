СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича

Отмечается, что задержанного повезли на допрос для выяснения его мотивов.

Напомним, инцидент произошел в районе Южное Бутово. Неизвестный метнул в припаркованный рядом с жилым домом полицейский автомобиль бутылку с горючим, после чего скрылся. Транспортное средство получило незначительные повреждения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в городе Горячий ключ Краснодарского края задержали двоих мужчин, напавших на полицейских с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

