СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, бросившего коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что задержанного повезли на допрос для выяснения его мотивов.

Напомним, инцидент произошел в районе Южное Бутово. Неизвестный метнул в припаркованный рядом с жилым домом полицейский автомобиль бутылку с горючим, после чего скрылся. Транспортное средство получило незначительные повреждения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в городе Горячий ключ Краснодарского края задержали двоих мужчин, напавших на полицейских с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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