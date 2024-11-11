Суд в Москве продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Решение суда было принято по ходатайству следствия, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 12 августа Татер был задержан в Москве за хулиганство после того, как отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, и напал на полицейского.

Напавший на полицейского американец заявил, что не считает себя гражданином США

В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), что может повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, где отказался предоставить информацию о своем месте проживания. После этого он был доставлен в отдел полиции, где, по данным правоохранительных органов, ударил сотрудника правоохранительных органов. На суде также сообщили, что в момент инцидента он находился в состоянии опьянения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НападениеАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры