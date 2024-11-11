Суд в Москве продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Решение суда было принято по ходатайству следствия, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 12 августа Татер был задержан в Москве за хулиганство после того, как отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, и напал на полицейского.