Суд в Москве продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского
Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского. Решение суда было принято по ходатайству следствия, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 12 августа Татер был задержан в Москве за хулиганство после того, как отказался предоставить документы, удостоверяющие его личность, и напал на полицейского.
В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), что может повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.
Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, где отказался предоставить информацию о своем месте проживания. После этого он был доставлен в отдел полиции, где, по данным правоохранительных органов, ударил сотрудника правоохранительных органов. На суде также сообщили, что в момент инцидента он находился в состоянии опьянения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru