СМИ: правоохранители проверяют информацию о взрыве в Коломне
3 марта 202300:02
Экстренные службы и правоохранительные органы проверяют сообщения о взрыве в Коломне Московской области, сообщает ТАСС.
На месте также работают сотрудники МЧС. Другая информация не сообщается.
Напомним, жители города Коломна услышали мощный хлопок. Взрыв было слышно во всем городе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru