СМИ: правоохранители проверяют информацию о взрыве в Коломне

Экстренные службы и правоохранительные органы проверяют сообщения о взрыве в Коломне Московской области, сообщает ТАСС.

СМИ: Упавший близ Коломны беспилотник был начинен взрывчаткой

На месте также работают сотрудники МЧС. Другая информация не сообщается.

Напомним, жители города Коломна услышали мощный хлопок. Взрыв было слышно во всем городе.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПроисшествияВзрывМосковская Область
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