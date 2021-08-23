СМИ: пожар возник в аэропорту Кабула после перестрелки
Пожар возник в международном аэропорту Кабула после перестрелки между военнослужащими США и неизвестными лицами, сообщает общеарабская газета Asharq Al-Awsat.
Никаких подробностей инцидента издание не приводит.
Ранее представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил, что перестрелка произошла утром в понедельник у северных ворот воздушной гавани столицы Афганистана. ПО его словам, погиб «один представитель афганских сил», несколько граждан получили ранения.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен проконсультироваться с Пентагоном о необходимости отправки дополнительных сил в Афганистан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета
- СМИ: пожар возник в аэропорту Кабула после перестрелки
- Польша построит на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки
- Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
- Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России новыми санкциями
- Жириновский предложил разделить Украину на две части
- Генпрокуратура РФ признала нежелательными религиозные организации Латвии и Украины
- Путин заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот
- Сборная России по футболу объявила состав на матчи против Хорватии, Мальты и Кипра
- Зал Зарядье открывает четвертый сезон «Концертом насекомых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru