СМИ: пожар возник в аэропорту Кабула после перестрелки

Пожар возник в международном аэропорту Кабула после перестрелки между военнослужащими США и неизвестными лицами, сообщает общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

Никаких подробностей инцидента издание не приводит.

Ранее представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил, что перестрелка произошла утром в понедельник у северных ворот воздушной гавани столицы Афганистана. ПО его словам, погиб «один представитель афганских сил», несколько граждан получили ранения.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен проконсультироваться с Пентагоном о необходимости отправки дополнительных сил в Афганистан.

