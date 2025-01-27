СМИ: Пожар в турецком отеле Grand Kartal мог начаться из-за включенного гриля на кухне
Пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, при котором погибло 78 человек, предположительно, начался на кухне, сообщила газета Sabah.
По данным издания, ночью на кухне включили гриль, чтобы приготовить еду. Однако на него попало горячее масло, в результате чего разгорелся огонь, который через вытяжку попал в дымоход, а оттуда быстро достиг крыши отеля.
Ранее владелец отеля Халит Эргюль заявил, что ответственность за трагедию лежит на персонале.
Пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте произошел в ночь на 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. В рамках расследования уже арестованы 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru