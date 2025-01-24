В Турции арестован владелец гостиницы, где при пожаре погибли 78 человек

Суд в Турции арестовал владельца гостиницы Grand Kartal Халита Эргюля в рамках расследования пожара, унесшего жизни 78 человек на горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Огонь вспыхнул в ночь на вторник, охватив здание отеля. Среди погибших — 36 несовершеннолетних. Гостиница получила серьезные повреждения. Власти рассматривают возможность ее укрепления или сноса.