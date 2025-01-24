В Турции арестован владелец гостиницы, где при пожаре погибли 78 человек

Суд в Турции арестовал владельца гостиницы Grand Kartal Халита Эргюля в рамках расследования пожара, унесшего жизни 78 человек на горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Огонь вспыхнул в ночь на вторник, охватив здание отеля. Среди погибших — 36 несовершеннолетних. Гостиница получила серьезные повреждения. Власти рассматривают возможность ее укрепления или сноса.

Минюст Турции: Жертвами пожара на курорте Карталкая стали 78 человек

Эксперты установили, что проходы к пожарным лестницам были заблокированы, а система пожаротушения отсутствовала, что привело к росту числа жертв.

При этом, по данным министра туризма и культуры Турции Мехмета Нури Эрсоя, отель регулярно проходил проверки, и ранее нарушений не выявляли. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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