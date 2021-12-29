СМИ: пожар произошёл в ковидном госпитале в Красноярске

Пять человек пострадали в результате пожара, который произошёл в больнице для пациентов с COVID-19 в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Трое детей и один взрослый пострадали при пожаре в Чебоксарах

Собеседник агентства уточнил, что возгорание возникло в терапевтическом отделении клинической больницы №20, в настоящее время пожар удалось локализовать.

Ранее в Томске на два месяца арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента», сообщает RT.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:КоронавирусБольницаКрасноярскПожар
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