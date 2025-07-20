СМИ: Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии
Ночью 20 июля в крупнейшей деревянной церкви Германии, которая находится в городе Клаусталь-Целлерфельд, произошел пожар. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.
По информации Bild, пламя потушили только к утру.
Причину возгорания и ущерб еще предстоит выяснить и оценить.
Церковь Святого Духа в Клаусталь-Целлерфельде, построенная в стиле барокко, была открыта в 1642 году. По информации Bild, церковь полностью построена из дубовых и еловых досок.
Ранее пожар в гипермаркете города Эль-Кут в провинции Васит в Ираке унес жизни более 60 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru