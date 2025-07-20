СМИ: Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии

Ночью 20 июля в крупнейшей деревянной церкви Германии, которая находится в городе Клаусталь-Целлерфельд, произошел пожар. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.

В Ираке более 60 человек погибли при пожаре в гипермаркете

По информации Bild, пламя потушили только к утру.

Причину возгорания и ущерб еще предстоит выяснить и оценить.

Церковь Святого Духа в Клаусталь-Целлерфельде, построенная в стиле барокко, была открыта в 1642 году. По информации Bild, церковь полностью построена из дубовых и еловых досок.

Ранее пожар в гипермаркете города Эль-Кут в провинции Васит в Ираке унес жизни более 60 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарЦерковьГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры