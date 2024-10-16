СМИ: Пожар произошел на территории аэродрома Чкаловский в Московской области

Административное здание загорелось на территории аэродрома Чкаловский в Московской области, сообщил РЕН ТВ.

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Уточняется, что сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

Горит кровля здания штаба. Сейчас на месте работает служба МЧС, пожару присвоен 2 ранг сложности.

Ранее пожар произошел в производственно-складском здании в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:АэропортПожарные

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