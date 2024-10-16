СМИ: Пожар произошел на территории аэродрома Чкаловский в Московской области
16 октября 202414:27
Административное здание загорелось на территории аэродрома Чкаловский в Московской области, сообщил РЕН ТВ.
Уточняется, что сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.
Горит кровля здания штаба. Сейчас на месте работает служба МЧС, пожару присвоен 2 ранг сложности.
Ранее пожар произошел в производственно-складском здании в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru