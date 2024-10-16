СМИ: Пожар произошел на территории аэродрома Чкаловский в Московской области

Собяинин: Программа реновации жилья в Москве станет постоянной Более 2 тысяч участников приедут на юбилейный съезде школьников в Музее Победы Первый в РФ беспилотный трамвай проехал 1,8 тысяч км по улицам Москвы Аудиогид с голосом актера Бурунова создали Для кинопарка «Москино» Белого медведя Терпея перевезли из Казани в Московский зоопарк