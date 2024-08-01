После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие
1 августа 202410:42
После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным СМИ, пострадали пять человек.
Очевидцы сообщают, что из-под завалов удалось вытащить нескольких человек. Telegram-канал Baza пишет, что достали двух детей — в том числе трехмесячного малыша.
Сейчас на месте начинается разбор завалов. Спасатели слышат крики о помощи.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры с места ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru