После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие

После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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По данным СМИ, пострадали пять человек.

Очевидцы сообщают, что из-под завалов удалось вытащить нескольких человек. Telegram-канал Baza пишет, что достали двух детей — в том числе трехмесячного малыша.

Сейчас на месте начинается разбор завалов. Спасатели слышат крики о помощи.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры с места ЧП.

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ФОТО: соцсети
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