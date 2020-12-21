СМИ: Повстанцы «разгромили» российских наёмников в ЦАР

Объединённые силы повстанцев из так называемой Коалиции патриотов за перемены на днях захватили административный центр префектуры Лобай — город Мбайки в Центральноафриканской республике. Он находится в 107 километрах от столицы государства, города Банги. Неподалёку от Мбайки также расположен военный центр Беренго, где находятся российские военные инструкторы.

Как пишет издание Сorbeau News, бои продолжались несколько часов. Повстанцам противостояли «элементы» ВС республики и, как утверждается, наёмники из российской ЧВК «Вагнер». В итоге и те, и другие были «разгромлены» повстанцами, говорится в материале.

Антиправительственные группировки активизировались в ЦАР в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных в стране на 27 декабря. Об объединении было объявлено 19 декабря, причем в него вошли как исламисты, так и их противники из христианского объединения «Антибалака». Совместными усилиями они захватили несколько административных центров и приближаются к Банги.

По информации местных журналистов, из Банги в сторону Мбайки уже выдвинулись подкрепления, причем вместе с солдатами ЦАР находятся всё те же «российские наёмники». При этом миротворцы ООН ранее никогда не воевали вместе с ЧВК «Вагнер», подчёркивает Сorbeau News.

Telegram-канал Directorate 4 накануне сообщил о прибытии в Банги российского самолёта — предположительно, с вооружением и сотрудниками российской ЧВК.