СМИ: Пострадавшая в ДТП с Буйновым заявила, что певец пытался скрыться

Пострадавшая в ДТП пенсионерка Алла Николаевна, которую сбил на пешеходном переходе певец, народный артист России Александр Буйнов, заявила, что исполнитель попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

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Женщина также отметила, что певец не предлагал ей помощь и не извинился. Потерпевшая добавила, что подоспевшие свидетели ДТП помешали ему скрыться.

Сейчас пожилая женщина находится в медучреждении, обследование покажет степень тяжести вреда ее здоровью.

Ранее Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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