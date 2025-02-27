СМИ: Пострадавшая в ДТП с Буйновым заявила, что певец пытался скрыться
Пострадавшая в ДТП пенсионерка Алла Николаевна, которую сбил на пешеходном переходе певец, народный артист России Александр Буйнов, заявила, что исполнитель попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Super.
Женщина также отметила, что певец не предлагал ей помощь и не извинился. Потерпевшая добавила, что подоспевшие свидетели ДТП помешали ему скрыться.
Сейчас пожилая женщина находится в медучреждении, обследование покажет степень тяжести вреда ее здоровью.
Ранее Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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