СМИ: Буйнов в грубой форме прокомментировал ДТП со своим участием
27 февраля 202511:55
Певец, народный артист России Александр Буйнов в резкой форме прокомментировал наезд на женщину на пешеходном переходе в Московской области с его участием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В нецензурной форме исполнитель заявил, что ему все надоели.
По данным освидетельствования, Буйнов был трезв на момент аварии.
Ранее неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru