СМИ: Буйнов в грубой форме прокомментировал ДТП со своим участием

Певец, народный артист России Александр Буйнов в резкой форме прокомментировал наезд на женщину на пешеходном переходе в Московской области с его участием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

СМИ: Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе

В нецензурной форме исполнитель заявил, что ему все надоели.

По данным освидетельствования, Буйнов был трезв на момент аварии.

Ранее неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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