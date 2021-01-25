СМИ: После незаконной акции в Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм

Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбудили в Москве после несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства уточнил, что ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества», «применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее московские власти рассказали, что, по данным сервиса «Социальный мониторинг», отслеживающего перемещения больных и их родственников, в акции приняли участие около 19 человек с коронавирусом.

По данным МВД, в Москве в незаконной акции приняли участие порядка четырёх тысяч человек. На сайте уполномоченного по правам человека Москвы Татьяны Потяевой, задержаны более тысячи человек.





Несанкционированные акции организовали сторонники Алексея Навального, который был арестован 18 января. Во многих городах России произошли задержания участников.

