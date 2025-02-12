Пять школьников отравились в школьной столовой на Камчатке

Пять школьников почувствовали недомогание после обеда в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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Как отмечается, несовершеннолетние стали жаловаться на боли в животе после того, как съели котлеты.

«В настоящее время следователи проверяют информацию», - уточнили в пресс-службе СКР. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее люди отравились пирожками с ртутью в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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