Пять школьников отравились в школьной столовой на Камчатке
12 февраля 202510:03
Пять школьников почувствовали недомогание после обеда в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Как отмечается, несовершеннолетние стали жаловаться на боли в животе после того, как съели котлеты.
«В настоящее время следователи проверяют информацию», - уточнили в пресс-службе СКР. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее люди отравились пирожками с ртутью в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru