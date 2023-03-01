СМИ: полиция Таиланда арестовала серийного грабителя одиноких туристок
Полиция Таиланда арестовала преступника, который специализировался на грабежах одиноких иностранных отдыхающих, сообщает The Pattaya News.
Отмечается, что одной из жертв мужчины стала 59-летняя туристка из России Наталья Винокут. По её словам, во время прогулки неизвестный на мотоцикле выхватил из её рук смартфон.
Полиция сумела установила личность грабителя по камерам видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 54-летний Рунгроджа Сангкасинсу, в доме которого нашли и смартфон, и мотоцикл.
Стражи порядка выяснили, что на мужчина неоднократно совершал противоправные действия в районе Паттайи, его арестовывали более 19 раз. Полиция отметила, что его жертвами, как правило, становились женщин-туристки, гуляющие в одиночестве.
Ранее полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден покинуть чемпионат мира-2022, так как в его дом в Великобритании вторглись вооружённые грабители, сообщает RT.
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