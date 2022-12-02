СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде

Испанская полиция в очередной раз оцепила здание посольства Украины в Мадриде, сообщает телеканал RTVE.

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ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
ТЕГИ:УкраинаПосольствоИспания
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