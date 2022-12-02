СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде
2 декабря 202217:05
Испанская полиция в очередной раз оцепила здание посольства Украины в Мадриде, сообщает телеканал RTVE.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru