СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
Майор полиции Сергей Мельников, который сбил шестилетнего мальчика в Кировской области, не оказывал ребенку, который скончался в результате ДТП, никакой помощи. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетелей, он только пнул малыша ногой.
После аварии сотрудник МВД в первую очередь стал изучать помятый в результате столкновения капот и искать отлетевший номерной знак. Как отмечает «Свободная пресса», после этого мужчина подошел к лежащему мальчику и, как говорят очевидцы, «подопнул ногой», выразив возмущение, что тот помял ему машину.
Смертельная авария произошла в июля в селе Буйское в Уржумском районе Кировской области. Мальчик на велосипеде был сбит на перекрестке автомобилем, за рулем которого во время отпуска находился 45-летний полицейский. Пострадавший умер на месте.
Внимание общественности к этой трагедии привлек отец ребенка. Он обнародовал данные экспертизы, согласно котором в крови мальчика якобы был обнаружен алкоголь - 0,51 промилле этанола.
Эти результаты поставлены под вопрос. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.
Эта история похожа на случай в подмосковной Балашихе, где в 2017 году также шестилетний мальчик погиб пол колесами авто под управлением Ольги Алисовой. Экспертиза тогда тоже выявила в крови мальчика алкоголь. Отец ребёнка добился пересмотра результатов теста.
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