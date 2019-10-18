СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии

Майор полиции Сергей Мельников, который сбил шестилетнего мальчика в Кировской области, не оказывал ребенку, который скончался в результате ДТП, никакой помощи. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетелей, он только пнул малыша ногой.

После аварии сотрудник МВД в первую очередь стал изучать помятый в результате столкновения капот и искать отлетевший номерной знак. Как отмечает «Свободная пресса», после этого мужчина подошел к лежащему мальчику и, как говорят очевидцы, «подопнул ногой», выразив возмущение, что тот помял ему машину.

Смертельная авария произошла в июля в селе Буйское в Уржумском районе Кировской области. Мальчик на велосипеде был сбит на перекрестке автомобилем, за рулем которого во время отпуска находился 45-летний полицейский. Пострадавший умер на месте.