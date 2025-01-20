СМИ: Полицейские обнаружили нарколабораторию благодаря оплошности курьера
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию в Нижнем Новгороде, помогла им в этом оплошность курьера. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что подрабатывавший курьером 19-летний молодой человек, выполняя заказ, случайно выронил посылку в пути, из нее выпал подозрительный сверток.
Заподозрив, что в упавшем свертке могли находиться наркотики, курьер отнес его в отделение полиции, где и проверили отправителя заказа — 36-летнего россиянина, оборудовавшего нарколабораторию по производству марихуаны на дому.
Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru