СМИ: Поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа

В Волгограде поиск троих человек, которые находится под завалами насосной станции, осложняется из-за скопления газа под руинами, сообщает РИА Новости.

Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде

«Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — заявили собеседники агентства.

Ранее были найдены тела двух погибших после взрыва на насосной станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияОбрушение

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