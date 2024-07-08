СМИ: Поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа
8 июля 202403:31
В Волгограде поиск троих человек, которые находится под завалами насосной станции, осложняется из-за скопления газа под руинами, сообщает РИА Новости.
«Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — заявили собеседники агентства.
Ранее были найдены тела двух погибших после взрыва на насосной станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru