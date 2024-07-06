Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде

Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Тела двух погибших нашли после взрыва на насосной станции в Волгограде

В ведомстве добавили, что для ликвидации последствий ЧП привлечено 20 человек и семь единиц техники.

Два человека погибли, трое остаются под завалами после взрыва канализационно-насосной станции. Во время инцидента на месте работали восемь человек. Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, возбуждено уголовное дело.

Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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