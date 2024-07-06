Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В ведомстве добавили, что для ликвидации последствий ЧП привлечено 20 человек и семь единиц техники.
Два человека погибли, трое остаются под завалами после взрыва канализационно-насосной станции. Во время инцидента на месте работали восемь человек. Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, возбуждено уголовное дело.
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