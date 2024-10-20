СМИ: Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных местах

Как заявила бывшая жена Сергея, отец будет похоронен в Улан-Удэ, а 15-летний Илья – в Красноярске, где он проживал с мамой и младшей сестрой после развода родителей.

Михаил Пичугин, его брат Сергей Пичугин и его 15-летний племянник Илья Пичугин хотели доплыть на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от побережья Хабаровского края до Сахалина, но пропали 9 августа. С собой у семьи была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также запас еды на полторы недели и 20 литров питьевой воды.

Спасатели искали двух мужчин и подростка более месяца, однако злополучную лодку увидели рыбаки на траулере «Ангел» лишь 15 октября у берегов Камчатки – они и спасли мужчину. Из троих выжил только Михаил Пичугин, а его брат и племянник погибли от голода и переохлаждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

