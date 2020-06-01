СМИ: Подполковник МВД с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Сам инцидент произошел 30 мая, госпитализирована женщина-полицейский была неделей ранее. После падения офицер осталась жива, но получила травмы. Сейчас она находится в реанимационном отделении.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве и ГУ МЧС по Москве изданию сообщили, что не владеют информацией об этом происшествии.



В начале мая в Воронежской области врач скорой помощи Александр Шулепов выпал из окна больницы, где проходил лечение от коронавируса. Ранее мужчина пожаловался на нехватку средств индивидуальной защиты для медиков. В результате медик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, передает Ura.ru

