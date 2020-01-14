Испанский журналист выпал из московской квартиры и погиб

14 января 202011:16

На юго-западе российской столицы после падения из окна квартиры погиб испанский журналист Антонио Мануэль Санчес.

Стало известно состояние выпавшей из окна фотомодели Пунтус

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Кедрова. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Источники агентства отметили, что погибший имел испанское гражданство и работал в одном из российских СМИ. По факту гибели иностранца начата проверка.

В свою очередь РЕН ТВ уточняет, что незадолго до падения к журналисту приезжали врачи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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