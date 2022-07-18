СМИ: Подозреваемый в торговле наркотиками проректор РТА покончил с собой в СИЗО
Арестованный по подозрению в сбыте наркотиков проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в следственном изоляторе №1 в Ногинске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, тело Керефова обнаружили в субботу, рядом с ним нашли предсмертную записку, в которой мужчина раскаивается в содеянном.
Керефова задержали в начале июля прямо на рабочем месте, мужчину арестовали на два месяца, напоминает РИА ФАН. По данным следствия, проректор вуза занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ в даркнете. Керефову предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
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