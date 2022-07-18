СМИ: Подозреваемый в торговле наркотиками проректор РТА покончил с собой в СИЗО

По данным издания, тело Керефова обнаружили в субботу, рядом с ним нашли предсмертную записку, в которой мужчина раскаивается в содеянном.

Керефова задержали в начале июля прямо на рабочем месте, мужчину арестовали на два месяца, напоминает РИА ФАН. По данным следствия, проректор вуза занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ в даркнете. Керефову предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

