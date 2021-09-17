Задержан подозреваемый в подрыве отделения полиции в Воронежской области

Силовики задержали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сообщении ведомства говорится, что это житель села Волчанское Виктор Мирский. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен ответным огнём, ему оказывается медицинская помощь.

По месту жительства подозреваемого проводится обыск.

Инцидент произошёл 16 сентября в городе Лиски Воронежской области. В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника полиции, после чего скрылся на автомобиле.

Следователи также установили, что нападавший мог стать виновником убийства трех человек в селе Каменка в 47 километрах от Лисок. После нападения на ОМВД злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину и ее двоих детей.

