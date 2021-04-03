Вечером в пятницу неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров полиции на контрольно-пропускном пункте у здания Конгресса США. Вскоре после задержания он скончался, один из полицейских погиб после полученных ранений.

Как предполагают СМИ, атаку совершил 25-летний Ноа Грин из штата Индиана. По данным полиции, молодой человек поддерживал южноамериканское политическое и религиозное движение «Нация ислама».

По данным CNN, за несколько недель до атаки Грин писал в соцсетях, что потерял работу и страдает от болезней.

Кроме того, за несколько часов до инцидента в Instagram-аккаунте, который предположительно принадлежит Грину, были опубликованы ссылки на видеоролики с лидером «Нации ислама» Луисом Фарраханом. На прошлой неделе в одном из постов Грин сообщал, что Фаррахан спас его после «нескольких проникновений в дом, пищевых отравлений, нападений, несанкционированных операций в больнице и манипуляции сознанием», в которых молодой человек подозревал правительственные ведомства США.

