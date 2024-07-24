СК завел дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

В СК РФ уточнили, что в результате подрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве пострадал его владелец и пассажирка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Telegram-канал SHOT сообщил, что женщина получила рваные раны лица. Они были госпитализированы.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в свою очередь сообщила, что сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее стало известно, что суд арестовал подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, передает RT.



