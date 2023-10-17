СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса

Отмечается, что подозреваемый проживает в коммуне Скарбек. Мужчина остается на свободе, его разыскивают. В доме выходца из Туниса прошли обыски, пишет RT. Официальных данных о нападавшем пока не поступало.

Накануне вечером неизвестный мужчина с криками «Аллах Акбар» в центре Брюсселя открыл стрельбу по людям в форме сборной Швеции по футболу, напоминает телеканал «360». В результате погибли двое шведов-болельщиков, приехавших на матч национальной команды со сборной Бельгии. Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента.

