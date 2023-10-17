СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса
Напавшим на футбольных фанатов в Брюсселе оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., который якобы был известен бельгийским спецслужбам из-за своих радикальных взглядов. Об этом сообщает портал Sudinfo.
Отмечается, что подозреваемый проживает в коммуне Скарбек. Мужчина остается на свободе, его разыскивают. В доме выходца из Туниса прошли обыски, пишет RT. Официальных данных о нападавшем пока не поступало.
Накануне вечером неизвестный мужчина с криками «Аллах Акбар» в центре Брюсселя открыл стрельбу по людям в форме сборной Швеции по футболу, напоминает телеканал «360». В результате погибли двое шведов-болельщиков, приехавших на матч национальной команды со сборной Бельгии. Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Голосование в СБ ООН показало, кто за перемирие на Ближнем Востоке
- Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»
- СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса
- Поэт Ревякина: Звезда КВН Сергей Сивохо доживает последние часы
- Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
- Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь»
- В Иране допустили возможность «любых превентивных мер» против Израиля
- Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе
- В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
- Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru