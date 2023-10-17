СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса

Напавшим на футбольных фанатов в Брюсселе оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., который якобы был известен бельгийским спецслужбам из-за своих радикальных взглядов. Об этом сообщает портал Sudinfo.

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Отмечается, что подозреваемый проживает в коммуне Скарбек. Мужчина остается на свободе, его разыскивают. В доме выходца из Туниса прошли обыски, пишет RT. Официальных данных о нападавшем пока не поступало.

Накануне вечером неизвестный мужчина с криками «Аллах Акбар» в центре Брюсселя открыл стрельбу по людям в форме сборной Швеции по футболу, напоминает телеканал «360». В результате погибли двое шведов-болельщиков, приехавших на матч национальной команды со сборной Бельгии. Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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