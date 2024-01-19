СМИ: Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме

На застрявшем подъемнике сейчас находятся люди. По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка колеса привода. Могут быть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего выясняются.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по предварительным данным, пострадали три человека, однако Telegram-канала Mash утверждает, что пострадали десять человек. По данным СМИ, одна девушка получила перелом позвонка, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

После инцидента прокуратура Московской области организовала проверку.

Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает «Радиоточка НСН»

